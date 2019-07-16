КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Зенит» был штрафован на 50 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники, ещё на 25 тыс. — за то, что болельщик залез на ограждение и зажёг факел.
«Локомотив», в свою очередь, оштрафован за пиротехнику на 25 тыс., за несогласованный баннер — тоже на 25 тыс., за выход Юрия Сёмина за пределы технической зоны — на 10 тыс. рублей.
В матче за Суперкубок России, прошедшем 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» по итогам первого тура РПЛ.