КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафах, выписанных петербургскому «Зениту» и московскому «Локомотиву» по итогам матча за Суперкубок России по футболу.

По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Зенит» был штрафован на 50 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники, ещё на 25 тыс. — за то, что болельщик залез на ограждение и зажёг факел.

«Локомотив», в свою очередь, оштрафован за пиротехнику на 25 тыс., за несогласованный баннер — тоже на 25 тыс., за выход Юрия Сёмина за пределы технической зоны — на 10 тыс. рублей.

В матче за Суперкубок России, прошедшем 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» по итогам первого тура РПЛ.