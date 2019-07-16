КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафах, выписанных петербургскому «Зениту» и московскому «Локомотиву» по итогам матча за Суперкубок России по футболу.
КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По словам Григорьянца, которые передаёт ТАСС, «Зенит» был штрафован на 50 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники, ещё на 25 тыс. — за то, что болельщик залез на ограждение и зажёг факел.

«Локомотив», в свою очередь, оштрафован за пиротехнику на 25 тыс., за несогласованный баннер — тоже на 25 тыс., за выход Юрия Сёмина за пределы технической зоны — на 10 тыс. рублей.

В матче за Суперкубок России, прошедшем 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» по итогам первого тура РПЛ.

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