КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» по итогам первого тура РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о штрафах, выписанных клубам за нарушения во время матчей первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

По словам Григорьянца, которые передаёт «Чемпионат», «Зенит» оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Тамбовом» за скандирование песен с использованием оскорбительных выражений.

«Спартак» оштрафован на 80 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники в матче с «Сочи», а ЦСКА — на 10 тыс. рублей за разжигание болельщиками фаеров на матче с «Крыльями Советов».

По итогам матча с «Рубином» «Локомотив» в сумме оштрафован на 20 тыс. рублей, за выкрики фанатов, а также за выход главного тренера Юрия Сёмина за пределы технической зоны.

«Динамо» и «Уфа» оштрафованы на 70 и 10 тыс. рублей — по итогам матчей с «Арсеналом» и «Уралом» соответственно.

Ранее сообщалось, что РПЛ попросит полицейских не скрывать лица при работе на футбольных матчах.