СМИ назвали клубы, в которые готов перейти Неймар

Стали известны футбольные клубы, в которые готов перейти нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

Как сообщает Mundo Deportivo, приоритетным вариантом продолжения карьеры для игрока остаётся каталонская «Барселона». Тем не менее Неймар также готов перейти в мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус», если трансфер в стан сине-гранатовых всё-таки не состоится.

Помимо этого, Неймар думал над возможным переходом в английский «Манчестер Юнайтед», но отбросил этот вариант из-за непопадания МЮ в Лигу чемпионов.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила ПСЖ обмен с участием Неймара.