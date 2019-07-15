Сёмин ответил на вопрос об интересе к футболисту «Ростова» Ерёменко

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, был ли ему интересен полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко.

«Конечно. По-моему, не только мне интересен, но и многим другим. Был бы перебор похожих игроков с его приходом? У нас нет перебора по одной простой причине: в обойме должно быть минимум 18 квалифицированных игроков. У нас таких максимум 12, на мой взгляд», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что причина, по которой не удалось договориться с хавбеком, ему неизвестна, поэтому вопрос должен быть адресован не ему.

Ерёменко перешёл в «Ростов» зимой 2019 года, расторгнув контракт с московским «Спартаком». В прошлом сезоне он забил четыре мяча и сделал три голевые передачи в 18 матчах, проведённых за клуб из Ростова-на-Дону.

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