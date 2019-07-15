Экс-футболист сборной России: «Крылья Советов» по делу победили ЦСКА

Бывший футболист сборной России и самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал победу над ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра оставила приятные впечатления. ЦСКА начал уверенно, но до опасных моментов не доходило. Возможно, сказалась нервозность. Ведь это первая игра в сезоне», — цитирует эксперта Sportbox.

По его мнению, «Крылья» сначала прижались к своим воротам, но это довольно быстро прошло, и самарцы стали удачно выбегать в контратаки.

«В общем, «Крылья» порадовали. Было заметно, что футболисты старались и играли с большой самоотдачей. Они победили уверенно и по делу, что после матча отметил даже Виктор Гончаренко», — добавил Каряка.

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА со счётом 2:0. Каряка выступал за коллектив из Самары с 2000 по 2005 год, после чего перешёл в португальскую «Бенфику».

Ранее Александр Анюков посвятил победу над ЦСКА отцу и болельщикам «Крыльев Советов».