Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» о переходе Гризманна

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что у мадридского «Атлетико» нет доказательств того, что сине-гранатовые заключили контракт с форвардом Антуаном Гризманном в марте.

«Я говорил с представителями «Атлетико», они не имеют никаких доказательств. Понимаю, что мадридцы защищают свои интересы. Посмотрим, что будет, но на самом деле тут не о чем говорить», — приводит слова Бартомеу Marca.

«Барселона» подписала Антуана Гризманна за €120 млн, воспользовавшись снижением суммы отступных. «Атлетико» заподозрил, что каталонцы заранее договорились с футболистом, когда его сумма отступных составляла €200 млн.

Ранее Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси.