Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» о переходе Гризманна

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что у мадридского «Атлетико» нет доказательств того, что сине-гранатовые заключили контракт с форвардом Антуаном Гризманном в марте.

«Я говорил с представителями «Атлетико», они не имеют никаких доказательств. Понимаю, что мадридцы защищают свои интересы. Посмотрим, что будет, но на самом деле тут не о чем говорить», — приводит слова Бартомеу Marca.

«Барселона» подписала Антуана Гризманна за €120 млн, воспользовавшись снижением суммы отступных. «Атлетико» заподозрил, что каталонцы заранее договорились с футболистом, когда его сумма отступных составляла €200 млн.

Ранее Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить