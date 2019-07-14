Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси

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Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн отдал должное капитану клуба аргентинскому нападающему Лионелю Месси.
Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси
  • © Joan Valls/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я невероятно рад, что буду выступать с Месси в одной команде. Хочу скорее узнать, как он работает в ежедневном режиме на тренировках. «Барселона» — отличный клуб, я не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и главным тренером. Надеюсь, смогу принести много радости болельщикам и буду наслаждаться вместе с ними победами», — цитирует Гризманна El Mundo Deportivo.

Также француз заявил, что испытывает удовольствие от пребывания в «Барселоне». Гризманн перешёл из мадридского «Атлетико», в котором выступал с 2014 года.

Ранее «Барселона» провела презентацию Гризманна.

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