Гризманн заявил, что рад возможности играть в одной команде с Месси
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«Я невероятно рад, что буду выступать с Месси в одной команде. Хочу скорее узнать, как он работает в ежедневном режиме на тренировках. «Барселона» — отличный клуб, я не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и главным тренером. Надеюсь, смогу принести много радости болельщикам и буду наслаждаться вместе с ними победами», — цитирует Гризманна El Mundo Deportivo.
Также француз заявил, что испытывает удовольствие от пребывания в «Барселоне». Гризманн перешёл из мадридского «Атлетико», в котором выступал с 2014 года.
Ранее «Барселона» провела презентацию Гризманна.