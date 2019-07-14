Семак пожелал Анюкову играть как можно дольше

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил бывшего игрока и тренера команды Александра Анюкова с успешным возобновлением карьеры.

«Анюков советовался со мной по поводу ухода в «Крылья Советов». Если осталось желание играть, то надо играть. Желание у него было. Поздравляю Александра с удачным дебютом, победой. Уверен, он будет чувствовать себя комфортно в Самаре. Команда играет раз в неделю, и есть достаточно времени на восстановление. Если он решил продолжать игровую карьеру, я только рад за него. Пока речь идёт об одном сезоне, но, если будет желание и здоровье, дай бог ему играть как можно дольше», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

36-летний Александр Анюков вошёл в тренерский штаб санкт-петербургского клуба после 14 лет выступлений за сине-бело-голубых, однако затем перешёл в «Крылья Советов» в качестве футболиста. В первом матче опытного защитника за новую команду самарцы сумели победить московский ЦСКА со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Тамбов» в стартовом туре РПЛ.