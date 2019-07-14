Гол Комличенко помог ФК «Млада-Болеслав» добыть победу в матче чемпионата Чехии

Российский форвард ФК «Млада-Болеслав» Николай Комличенко забил единственный гол в матче своей команды против «Карвины».

Матч первого тура чемпионата Чехии закончился со счётом 1:0 в пользу ФК «Млада-Болеслав». Единственный мяч забил Николай Комличенко, который реализовал пенальти на 82-й минуте.

В прошлом сезоне клуб «Млада-Болеслав» завершил сезон на шестом месте в чемпионате Чехии, выиграв путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отказался от приобретения форварда ЦСКА Чалова.