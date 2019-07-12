Тренеру Тедееву не продлили визу в США за слова в защиту Путина

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев получил отказ в продлении американской визы.

«Я неоднократно был в США в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера команды. А сегодня получил отказ в продлении визы. Вижу, что моё заявление в адрес грузинского журналиста не осталось незамеченным. Плохо, что спорт всё чаще смешивают с большой политикой», — цитирует тренера ТАСС.

Тедеев подверг критике грузинского журналиста телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее теннисистка Кузнецова рассказала о проблеме с получением визы США.

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