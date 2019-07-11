Сборная России завоевала две медали за прошедший день Универсиады

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Копилка российской команды за прошедший день на ХХХ Всемирной летней Универсиаде в Неаполе пополнилась одной серебряной и одной бронзовой наградой,

Серебро сборной России принесла тхэквондистка Юлия Турутина, которая стала второй в весовой категории до 62 кг.

Бронзовая медаль у Сади Исмаилова, представляющего настольный теннис.

В настоящее время сборная России занимает шестое место в медальном зачёте Универсиады, имея в активе 11 золотых, 21 серебряную и 29 бронзовых наград. Лидирует команда Японии (22-16-17).

Ранее сообщалось, что Турутина завоевала серебряную медаль Универсиады в тхэквондо.

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