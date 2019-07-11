Квят заявил, что ему необходима перезагрузка после двух гонок без очков

Короткая ссылка
Российской гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Великобритании после двух подряд этапов без набранных очков.
Квят заявил, что ему необходима перезагрузка после двух гонок без очков
  • Reuters

«У нас были небольшие проблемы с балансом на последних Гран-при, но это нормально. Конечно, мы не были на седьмом небе от счастья, видя, как все складывалось в последних двух гонках. Но я думаю, не стоит паниковать. Нам нужно просто разобраться в причинах. Устроить перезагрузку и попробовать снова», — цитирует Квята Motorsport.

Также российский гонщик добавил, что его болиду не хватало темпа, чтобы бороться за очки в последних двух гонках.

Ранее Квят заявил, что ему очень нравится «Сильверстоун».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить