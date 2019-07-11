Квят заявил, что ему необходима перезагрузка после двух гонок без очков

Российской гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Великобритании после двух подряд этапов без набранных очков.

«У нас были небольшие проблемы с балансом на последних Гран-при, но это нормально. Конечно, мы не были на седьмом небе от счастья, видя, как все складывалось в последних двух гонках. Но я думаю, не стоит паниковать. Нам нужно просто разобраться в причинах. Устроить перезагрузку и попробовать снова», — цитирует Квята Motorsport.

Также российский гонщик добавил, что его болиду не хватало темпа, чтобы бороться за очки в последних двух гонках.

Ранее Квят заявил, что ему очень нравится «Сильверстоун».