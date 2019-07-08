Квят: мне очень нравится «Сильверстоун»

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Российский гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят признался, что ему очень нравится трасса Гран-при Великобритании.
Квят: мне очень нравится «Сильверстоун»
  • © nph / Bratic
  • globallookpress.com

«Как и большинству гонщиков, мне очень нравится «Сильверстоун». Это классическая трасса, на ней можно максимально насладиться управлением болидом «Формулы-1». К тому же в Сильверстоуне я впервые протестировал болид «Формулы-1» — машину Toro Rosso — в 2013 году. Тот день был одним из важнейших в моей жизни», — цитирует Квята пресс-служба команды.

Также россиянин признался, что болельщики в Сильверстоуне создают великолепную атмосферу во время гонки. Гран-при Великобритании состоится 14 июля.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Австрии, Квят — 17-й.

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