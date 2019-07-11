Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в полуфинале Универсиады
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Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Бразилии.
Россияне пропустили два быстрых гола в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился Рафаэль, на 16-й — Эдуардо.
Во втором тайме россияне благодаря точному удару Погорелова сумели сократить отставание, однако сравнять счёт не смогли.
13 июля в матче за бронзовые медали футболисты сборной России сыграют с проигравшей командой в другой полуфинальной паре, в которой сыграют итальянцы и японцы.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады.