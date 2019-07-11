Боксёр Лебедев рассказал о самых запоминающихся моментах карьеры

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Бывший обладатель чемпионских поясов по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) Денис Лебедев вспомнил о самых запоминающихся моментах своей профессиональной карьеры, о завершении которой он объявил накануне.
Боксёр Лебедев рассказал о самых запоминающихся моментах карьеры
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

«Самые запоминающиеся моменты карьеры — это победы над Роем Джонсом и Джеймсом Тони. У меня всё запоминающееся. Это только так говорят, что у боксёров отбитая голова. На самом деле, мы самые умные люди. Потому что постоянно думаем и очень быстро принимаем решения», — сказал спортсмен RT.

Боксёр Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

Ранее боксёр Лебедев раскрыл причины завершения карьеры.

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