Боксёр Лебедев рассказал о самых запоминающихся моментах карьеры

Бывший обладатель чемпионских поясов по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) Денис Лебедев вспомнил о самых запоминающихся моментах своей профессиональной карьеры, о завершении которой он объявил накануне.

«Самые запоминающиеся моменты карьеры — это победы над Роем Джонсом и Джеймсом Тони. У меня всё запоминающееся. Это только так говорят, что у боксёров отбитая голова. На самом деле, мы самые умные люди. Потому что постоянно думаем и очень быстро принимаем решения», — сказал спортсмен RT.

Боксёр Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

Ранее боксёр Лебедев раскрыл причины завершения карьеры.