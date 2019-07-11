Боксёр Лебедев рассказал о самых запоминающихся моментах карьеры
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«Самые запоминающиеся моменты карьеры — это победы над Роем Джонсом и Джеймсом Тони. У меня всё запоминающееся. Это только так говорят, что у боксёров отбитая голова. На самом деле, мы самые умные люди. Потому что постоянно думаем и очень быстро принимаем решения», — сказал спортсмен RT.
Боксёр Денис Лебедев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.
Ранее боксёр Лебедев раскрыл причины завершения карьеры.