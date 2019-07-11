Боксёр Лебедев раскрыл причины завершения карьеры

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super, а также международной боксёрской федерации (IBF) Денис Лебедев рассказал, что привело его к решению о завершении карьеры.
Боксёр Лебедев раскрыл причины завершения карьеры
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Я ждал интересного финансового предложения, но его не поступило. У меня большая семья, мне тоже нужно думать об их состоянии. Помимо бокса у меня есть и другая жизнь. Потому было принято такое решение», — сказал боксёр в интервью RT.

Также Лебедев рассказал о срыве нескольких потенциальных поединков.

«Бой с Усиком не состоялся, потому что он перешёл в супертяжёлый вес. Я ему искренне, от всей души пожелал успехов. Потом уже появился Околи, с которым мы не договорились. Дело в том, что в августе мне исполняется 40 лет. И многие считают меня законченным проектом, поэтому не хотят платить деньги. А за бесплатно подставлять свою голову я не собираюсь. Существуют люди, которые бы таким занимались, но у меня есть, о ком заботиться, вещи на порядок выше», — заявил Лебедев.

Бывший российский боксёр добавил, что в настоящее время не имеет дальнейших планов.

Ранее Валуев заявил что у Лебедева была прекрасная карьера.

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