Габулов подтвердил, что подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов подтвердил, что покинет свой пост и перейдёт на работу во владикавказский футбольный клуб «Алания».

«Вчера я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба», — говорится на официальном сайте Габулова.

Отмечается, что работа в «Алании» не будет оплачиваться. Он также заявил, что станет советником главы Северной Осетии Вячеслава Битарова по развитию футбола в регионе.

«Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести ещё больше пользы», — подчеркнул Габулов.

Габулов был назначен на пост в ноябре 2018 года после завершения карьеры игрока. Экс-вратарь выступал в составе сборной России и был футболистом ЦСКА, «Динамо», «Алании», «Кубани», «Амкара», «Анжи» и тульского «Арсенала». Последним клубом Габулова был бельгийский «Брюгге».

Ранее Габулов заявил, что хочет вернуть «Аланию» в РПЛ.