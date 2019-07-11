Габулов подтвердил, что подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии

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Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов подтвердил, что покинет свой пост и перейдёт на работу во владикавказский футбольный клуб «Алания».
Габулов подтвердил, что подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Вчера я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба», — говорится на официальном сайте Габулова.

Отмечается, что работа в «Алании» не будет оплачиваться. Он также заявил, что станет советником главы Северной Осетии Вячеслава Битарова по развитию футбола в регионе.

«Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести ещё больше пользы», — подчеркнул Габулов.

Габулов был назначен на пост в ноябре 2018 года после завершения карьеры игрока. Экс-вратарь выступал в составе сборной России и был футболистом ЦСКА, «Динамо», «Алании», «Кубани», «Амкара», «Анжи» и тульского «Арсенала». Последним клубом Габулова был бельгийский «Брюгге». 

Ранее Габулов заявил, что хочет вернуть «Аланию» в РПЛ.

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