СМИ: ЦСКА отказался от идеи приобретения Джанаева

Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от идеи приобретения российского голкипера Сослана Джанаева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Джанаева рассматривали в качестве дублёра Игоря Акинфеева. Отмечается, что теперь вратарь может вернуться к варианту продолжения карьеры в «Сочи».

Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за ФК «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона голкипер провёл в польском клубе «Медзь».

Ранее сообщалось, что ЦСКА сменил конечного бенефициара.