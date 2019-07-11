СМИ: ЦСКА отказался от идеи приобретения Джанаева

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Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от идеи приобретения российского голкипера Сослана Джанаева.
СМИ: ЦСКА отказался от идеи приобретения Джанаева
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Джанаева рассматривали в качестве дублёра Игоря Акинфеева. Отмечается, что теперь вратарь может вернуться к варианту продолжения карьеры в «Сочи».

Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за ФК «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона голкипер провёл в польском клубе «Медзь».

Ранее сообщалось, что ЦСКА сменил конечного бенефициара.

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