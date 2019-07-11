Россиянин Исмаилов завоевал бронзу в настольном теннисе на Универсиаде

Российский спортсмен Саади Исмаилов занял третье место на соревнованиях по настольному теннису в рамках Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

В полуфинале Исмалов проиграл представителю Китая Юй Цзыяну со счётом 0:4. По регламенту турнира, уступившие в 1/2 финала получают бронзовые медали. Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады.