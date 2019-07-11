Россиянин Исмаилов завоевал бронзу в настольном теннисе на Универсиаде

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Российский спортсмен Саади Исмаилов занял третье место на соревнованиях по настольному теннису в рамках Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Россиянин Исмаилов завоевал бронзу в настольном теннисе на Универсиаде
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В полуфинале Исмалов проиграл представителю Китая Юй Цзыяну со счётом 0:4.

По регламенту турнира, уступившие в 1/2 финала получают бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады.

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