Россиянин Исмаилов завоевал бронзу в настольном теннисе на Универсиаде
Российский спортсмен Саади Исмаилов занял третье место на соревнованиях по настольному теннису в рамках Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
В полуфинале Исмалов проиграл представителю Китая Юй Цзыяну со счётом 0:4.
По регламенту турнира, уступившие в 1/2 финала получают бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады.
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