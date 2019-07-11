Россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады

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Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте после седьмого соревновательного дня ХХХ Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады
  • Российский пловец Даниил Марков завоевал бронзу на дистанции 50 м вольным стилем
  • globallookpress.com
  • © Naoki Morita/AFLO

В минувший день российские спортсмены завоевали четыре награды, среди которых одно серебро и три бронзы.

Теперь на счету России всего 59 медалей (11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых).

Лидирует команда Японии (22-16-17), второе место у США (20-15-11), тройку лучших замыкают китайцы (18-9-0), а на четвёртой позиции располагаются спортсмены из Южной Кореи (12-10-13).

Ранее женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады.

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