Россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады
- Российский пловец Даниил Марков завоевал бронзу на дистанции 50 м вольным стилем
- globallookpress.com
- © Naoki Morita/AFLO
В минувший день российские спортсмены завоевали четыре награды, среди которых одно серебро и три бронзы.
Теперь на счету России всего 59 медалей (11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых).
Лидирует команда Японии (22-16-17), второе место у США (20-15-11), тройку лучших замыкают китайцы (18-9-0), а на четвёртой позиции располагаются спортсмены из Южной Кореи (12-10-13).
Ранее женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады.