Россияне завоевали четыре медали в седьмой день Универсиады

Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте после седьмого соревновательного дня ХХХ Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

В минувший день российские спортсмены завоевали четыре награды, среди которых одно серебро и три бронзы.

Теперь на счету России всего 59 медалей (11 золотых, 20 серебряных и 28 бронзовых).

Лидирует команда Японии (22-16-17), второе место у США (20-15-11), тройку лучших замыкают китайцы (18-9-0), а на четвёртой позиции располагаются спортсмены из Южной Кореи (12-10-13).

Ранее женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады.