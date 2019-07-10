Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады
Женская сборная России по волейболу обыграла Японию в полуфинале Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
- © pixabay.com
Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21).
В финале национальная команда сыграет с победителем противостояния между Венгрией и Италией.
Ранее пловец Максим Ступин завоевал бронзу на дистанции 400 метров комплексом на Универсиаде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube