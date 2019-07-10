Пловец Ступин завоевал бронзу на дистанции 400 метров комплексом на Универсиаде
Россиянин Максим Ступин занял третье место на дистанции 400 метров комплексным плаванием на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- ©russwimming.ru
Российский спортсмен финишировал за 4 минуты 15,37 секунды.
Победителем стал японец Юки Икари (4:12,54), вторым — американец Шон Гришоп (4:13,90).
Ранее женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады.
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