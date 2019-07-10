Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады
Российские ватерполистки одержали победу над сборной Китая в матче 1/4 финала на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 12:8.
В полуфинале национальная команда сыграет с Венгрией, которая одолела Австралию (7:4). Матч состоится 12 июля.
Ранее пловец Даниил Марков стал третьим на дистанции 50 м вольным стилем на Универсиаде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»