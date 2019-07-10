Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады

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Российские ватерполистки одержали победу над сборной Китая в матче 1/4 финала на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Универсиады
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 12:8.

В полуфинале национальная команда сыграет с Венгрией, которая одолела Австралию (7:4). Матч состоится 12 июля.

Ранее пловец Даниил Марков стал третьим на дистанции 50 м вольным стилем на Универсиаде.

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