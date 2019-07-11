У жены футболиста «Интера» Найнгголана обнаружен рак
- Reuters
Об этом она рассказала в своём Instagram. По её словам, в ближайшее время она пройдёт курс химиотерапии.
Семью спортсмена поддержал его бывший клуб «Рома».
«Будьте сильны, Клаудия и Раджа», — написано в Twitter римского коллектива.
Найнгголан перешёл в «Интер» из «Ромы» летом прошлого года. С тех пор он сыграл 37 матчей, отметился семью голами и тремя результативными передачами.
Ранее «Зенит» поддержал смертельно больного Фернандо Риксена, бывшего футболиста команды.
❤️ Forza Claudia, forza @OfficialRadja— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июля 2019 г.