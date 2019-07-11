У жены футболиста «Интера» Найнгголана обнаружен рак

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Жена полузащитника миланского «Интера» Раджи Найнгголана Клаудия сообщила, что у неё обнаружен рак.
У жены футболиста «Интера» Найнгголана обнаружен рак
  • Reuters

Об этом она рассказала в своём Instagram. По её словам, в ближайшее время она пройдёт курс химиотерапии.

Семью спортсмена поддержал его бывший клуб «Рома».

«Будьте сильны, Клаудия и Раджа», — написано в Twitter римского коллектива.

Найнгголан перешёл в «Интер» из «Ромы» летом прошлого года. С тех пор он сыграл 37 матчей, отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Ранее «Зенит» поддержал смертельно больного Фернандо Риксена, бывшего футболиста команды.

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