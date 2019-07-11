Легкоатлет Шубенков приступил к тренировкам после травмы колена
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- РИА Новости
«Сейчас с коленом уже всё нормально, приступил к тренировкам. Мне сделали диагностику — ничего страшного не обнаружили. Растяжение и гематомы — разрывов, переломов нет», — цитирует спортсмена «Советский спорт».
По его словам, сейчас уже не важно, как после падения в организм попала инфекция, из-за чего колено опухло. Он отметил, что не видит повода для паники и его задачей является подойти в полной готовности к чемпионату мира в сентябре.
«Впереди ещё несколько этапов Бриллиантовой лиги, плюс, видимо, выступлю на нескольких турнирах, где ранее выступать не собирался. Есть все шансы разбегаться. Когда возобновлю выступления? Пока не готов сказать», — пояснил Шубенков.
Несмотря на падение на финише, Шубенков стал победителем забега на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. После этого он не участвовал в соревнованиях.
Ранее Шубенков рассказал о последствиях падения на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко.