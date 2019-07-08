Шубенков рассказал о последствиях падения на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, рассказал о травме, полученной в результате падения на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

«Когда падал, очень сильно ударился коленом, а потом на мою левую стопу ещё сверху упал Омар Маклауд. Колено и стопа очень сильно болели. Первый день я вообще практически не мог ходить», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сразу же отправился на обследование, которое не выявило серьёзных повреждений, после чего вернулся к тренировками и планировал лететь на следующий этап в США, но незадолго до вылета колено начало сильно опухать.

«Вместо аэропорта мы с тренером отправились снова по врачам. Там оказалась какая-то инфекция. Я начал пить антибиотики, противовоспалительные, колено несколько раз протыкали, чтобы выкачать жидкость. Лечение помогает, сейчас мне уже гораздо легче», — добавил спортсмен.

Несмотря на падение на финише, Шубенков стал победителем забега на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. После этого он не участвовал в соревнованиях.

Ранее Шубенков призвал понять и простить Марию Ласицкене за критику в адрес ВФЛА.