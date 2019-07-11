Комбаров о Каррере в «Спартаке»: у него заболело колено, и он перестал нас тренировать

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о бывшем главном тренере московского «Спартака» Массимо Каррере.
Комбаров о Каррере в «Спартаке»: у него заболело колено, и он перестал нас тренировать
  • РИА Новости

«Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать», — цитирует Комбарова РИА Новости.

По его словам, специалист постоянно кому-то звонил по телефону и не участвовал в тренировочном процессе. Когда же команда решилась спросить у него, что происходит, итальянец объяснил всё болью в колене. 

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. За время работы с командой итальянец добился победы в чемпионате и Суперкубке России. Каррера был уволен 22 октября 2018 года после серии неудачных результатов.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. В составе клуба он провёл 274 матча. После разрыва контракта с красно-белыми он присоединился к «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК.

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