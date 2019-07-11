Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии

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Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов подал заявление об уходе с должности.
Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной Осетии
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Габулов написал заявление об отставке», — приводит слова пресс-службы региона РИА Новости.

При этом отмечается, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ещё не подписывал указ об освобождении Габулова с должности.

До этого в СМИ появилась информация, что Габулов уйдёт с поста министра спорта и перейдёт на работу во владикавказский футбольный клуб «Алания».

Габулов был назначен на пост в ноябре 2018 года после завершения карьеры игрока. Экс-вратарь выступал в составе сборной России и был футболистом ЦСКА, «Динамо», «Алании», «Кубани», «Амкара», «Анжи» и тульского «Арсенала». Последним клубом Габулова был бельгийский «Брюгге». 

Ранее Габулов заявил, что хочет вернуть «Аланию» в РПЛ.

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