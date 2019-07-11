В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой
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«Предварительно, после проведённого осмотра эксперт информировал, что наиболее вероятной причиной смерти было утопление», — цитирует Петровскую ТАСС.
По её словам, судебно-медицинская экспертиза была проведена 10 июля. При этом она отметила, что следствие ещё не получило официальное письменное заключение.
Королёва погибла на водоёме возле города Старе-Яблонке в Польше, где накануне завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу. Спортсменке было 20 лет.
Ранее сообщалось, что ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой.