В прокуратуре назвали наиболее вероятную причину смерти гандболистки Королёвой

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и команды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.

«Предварительно, после проведённого осмотра эксперт информировал, что наиболее вероятной причиной смерти было утопление», — цитирует Петровскую ТАСС.

По её словам, судебно-медицинская экспертиза была проведена 10 июля. При этом она отметила, что следствие ещё не получило официальное письменное заключение.

Королёва погибла на водоёме возле города Старе-Яблонке в Польше, где накануне завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу. Спортсменке было 20 лет.

Ранее сообщалось, что ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой.