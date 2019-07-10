ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой

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Федерация гандбола России (ФГР) выступила с заявлением относительно гибели в Польше игрока женской сборной России по пляжному гандболу и клуба «Ставрополье» Екатерины Королёвой.
ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой
  • © Федерация гандбола России

Как сообщает пресс-служба ФГР, федерация возьмёт на себя все расходы по организации похорон 20-летней спортсменки, окажет финансовую поддержку её семье.

Отмечается, что ФГР находится в постоянном контакте с генеральным консульством России в Гданьске, а также с родственниками спортсменки и располагает всеми необходимыми сведениями о трагедии, однако из соображений этики не будет их публиковать до завершения всех процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки Королёвой.

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