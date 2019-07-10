ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки Королёвой
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Как сообщает пресс-служба ФГР, федерация возьмёт на себя все расходы по организации похорон 20-летней спортсменки, окажет финансовую поддержку её семье.
Отмечается, что ФГР находится в постоянном контакте с генеральным консульством России в Гданьске, а также с родственниками спортсменки и располагает всеми необходимыми сведениями о трагедии, однако из соображений этики не будет их публиковать до завершения всех процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело по факту гибели российской гандболистки Королёвой.