«Краснодар» намерен приобрести нескольких игроков до закрытия летнего трансферного окна

Тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что «быки» намерены усилить состав ещё несколькими игроками до закрытия летнего трансферного окна.

«Сейчас мы ждём еще пару приобретений. Надеюсь, этого хватит для сезона. Главное, чтобы все ребята жили одной целью», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Мусаева, трансферная политика «Краснодара» не будет зависеть от того, удастся ли команде пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Мы не хотим допустить ошибок прошлого сезона, когда у нас возникала нехватка игроков из-за большого количества матчей. В этом сезоне игр будет ещё больше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что восстановление полузащитника «Краснодара» Виктора Классона после травмы колена займёт более полугода.