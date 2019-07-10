«Краснодар» намерен приобрести нескольких игроков до закрытия летнего трансферного окна
- РИА Новости
«Сейчас мы ждём еще пару приобретений. Надеюсь, этого хватит для сезона. Главное, чтобы все ребята жили одной целью», — цитирует специалиста РИА Новости.
По словам Мусаева, трансферная политика «Краснодара» не будет зависеть от того, удастся ли команде пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
«Мы не хотим допустить ошибок прошлого сезона, когда у нас возникала нехватка игроков из-за большого количества матчей. В этом сезоне игр будет ещё больше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что восстановление полузащитника «Краснодара» Виктора Классона после травмы колена займёт более полугода.