«Краснодар» намерен приобрести нескольких игроков до закрытия летнего трансферного окна

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Тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что «быки» намерены усилить состав ещё несколькими игроками до закрытия летнего трансферного окна.
«Краснодар» намерен приобрести нескольких игроков до закрытия летнего трансферного окна
  • РИА Новости

«Сейчас мы ждём еще пару приобретений. Надеюсь, этого хватит для сезона. Главное, чтобы все ребята жили одной целью», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Мусаева, трансферная политика «Краснодара» не будет зависеть от того, удастся ли команде пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Мы не хотим допустить ошибок прошлого сезона, когда у нас возникала нехватка игроков из-за большого количества матчей. В этом сезоне игр будет ещё больше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что восстановление полузащитника «Краснодара» Виктора Классона после травмы колена займёт более полугода.

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