Восстановление Классона после травмы колена займёт более полугода

Тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что восстановление полузащитника команды Виктора Классона после травмы колена займёт более полугода.

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, приступить к тренировкам с «быками» шведский легионер, травмировавшийся в июне в матче за национальную сборную своей страны, сможет только в начале 2020 года.

В минувшем чемпионате РПЛ Классон отметился 12 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром «Краснодара» и третьим голеадором турнира вообще, уступив по количеству результативных ударов лишь Фёдору Чалову из ЦСКА и Сердару Азмуну из «Зенита».

Вместе с тем, по словам Мусаева, восстанавливающийся после травмы плеча полузащитник Юрий Газинский вернётся в строй в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе перешёл в «Динамо».