«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара» Каборе

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Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.
«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара» Каборе
  • РИА Новости

«Подписали Шарля Каборе. Нападающего купим, обещаю. Хорошего. Контракт с Лещуком сегодня продлён на четыре года», — приводит слова Орещука со встречи с болельщиками «Чемпионат».

У Каборе истёк контракт с «Краснодаром» по окончании прошлого сезона. Он выступал за южный коллектив с 2016 года. За это время он провёл в составе «быков» 123 игры, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Ганновера».

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