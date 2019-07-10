Футболист Корниленко станет играющим тренером «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович объявил, что нападающий команды Сергей Корниленко станет играющим тренером.
Футболист Корниленко станет играющим тренером «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Корниленко будет играющим тренером, он будет тренироваться и работать с игроками», — приводит слова специалиста ТАСС.

Он отметил, что белорусский форвард является опытным игроком, который очень долго выступал за самарский коллектив.

«Пока не могу сказать, когда он присоединится к команде. Сергей сейчас восстанавливается», — сказал Божович.

Корниленко играет за «Крылья Советов» с 2011 года. За это время он провёл 205 матчей с составе самарцев и забил 56 мячей.

Ранее «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в контрольном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить