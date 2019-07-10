Футболист Корниленко станет играющим тренером «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович объявил, что нападающий команды Сергей Корниленко станет играющим тренером.

«Корниленко будет играющим тренером, он будет тренироваться и работать с игроками», — приводит слова специалиста ТАСС.

Он отметил, что белорусский форвард является опытным игроком, который очень долго выступал за самарский коллектив.

«Пока не могу сказать, когда он присоединится к команде. Сергей сейчас восстанавливается», — сказал Божович.

Корниленко играет за «Крылья Советов» с 2011 года. За это время он провёл 205 матчей с составе самарцев и забил 56 мячей.

Ранее «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в контрольном матче.