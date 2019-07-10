Маррей и Уильямс уступили в третьем круге Уимблдона в миксте
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Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 2:6.
В четвертьфинале американо-бразильский дуэт сыграет с голландцем Матве Мидделкопом и китаянкой Ян Чжаосюань, которые оказались сильнее представителя Новой Зеландии Маркуса Даниэла и Дженнифер Брэйди из Соединённых Штатов.
Ранее Новак Джокович обыграл Давида Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона.