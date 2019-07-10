Чемпионка ОИ-1988 Огиенко номинирована в Зал славы волейбола

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 1988 года Валентина Огиенко номинирована на включение в международный Зал славы волейбола.
Чемпионка ОИ-1988 Огиенко номинирована в Зал славы волейбола
  • ©Волейбольный клуб "Уралочка"
  • vk.com

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Отмечается, что торжественные мероприятия пройдут с 7 по 9 ноября этого года в американском городе Холиоке, считающемся местом изобретения данного вида спорта.

Помимо олимпийского золота, Огиенко в составе национальной команды завоевала три серебряные награды Игр, четырежды выиграла чемпионат Европы, трижды — Игры доброй воли и один раз — чемпионат мира.

На клубном уровне, в составе «Уралочки», она трижды выиграла Кубок европейских чемпионов, один раз — Кубок обладателей кубков, пять раз — чемпионат СССР и трижды — Кубок СССР, а также два раза стала чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить