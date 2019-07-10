Чемпионка ОИ-1988 Огиенко номинирована в Зал славы волейбола
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Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Отмечается, что торжественные мероприятия пройдут с 7 по 9 ноября этого года в американском городе Холиоке, считающемся местом изобретения данного вида спорта.
Помимо олимпийского золота, Огиенко в составе национальной команды завоевала три серебряные награды Игр, четырежды выиграла чемпионат Европы, трижды — Игры доброй воли и один раз — чемпионат мира.
На клубном уровне, в составе «Уралочки», она трижды выиграла Кубок европейских чемпионов, один раз — Кубок обладателей кубков, пять раз — чемпионат СССР и трижды — Кубок СССР, а также два раза стала чемпионкой России.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады-2019.