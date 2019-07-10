Сутормин определился с игровым номером в «Зените»

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Стало известно, какой игровой номер выбрал себе новичок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин.
Сутормин определился с игровым номером в «Зените»
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Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, хавбек будет выступать под 91-м номером. Отмечается, что он станет первым игроком основного состава сине-бело-голубых, который выбрал себе такой номер в новейшей истории клуба.

Алексей Сутормин перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня 2019 года, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».

В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.

Ранее Сутормин поблагодарил «Рубин» за то, что клуб не препятствовал его трансферу в «Зенит».

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