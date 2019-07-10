Сутормин определился с игровым номером в «Зените»
- @zenit_spb
Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, хавбек будет выступать под 91-м номером. Отмечается, что он станет первым игроком основного состава сине-бело-голубых, который выбрал себе такой номер в новейшей истории клуба.
Алексей Сутормин перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня 2019 года, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».
В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.
Ранее Сутормин поблагодарил «Рубин» за то, что клуб не препятствовал его трансферу в «Зенит».