Сутормин определился с игровым номером в «Зените»

Стало известно, какой игровой номер выбрал себе новичок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин.

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, хавбек будет выступать под 91-м номером. Отмечается, что он станет первым игроком основного состава сине-бело-голубых, который выбрал себе такой номер в новейшей истории клуба.

Алексей Сутормин перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня 2019 года, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».

В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.

Ранее Сутормин поблагодарил «Рубин» за то, что клуб не препятствовал его трансферу в «Зенит».