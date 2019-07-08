Сутормин поблагодарил «Рубин» за отсутствие преград его трансферу в «Зенит»

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в состав действующих чемпионов России.

«Сначала я, как все знают, оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался. C этим переходом в моей карьере появилась определённость. Но потом узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать нашим переговорам. Это был сложный выбор, учитывая ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого шанса вернуться в Петербург у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба, эмоции самые хорошие», — цитирует футболиста пресс-служба «Зенита».

Алексей Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня 2019 года, а уже через десять дней стал игроком «Зенита».

Ранее «Зенит» объявил об уходе Набиуллина.