Уильямс о штрафе на Уимблдоне: наверное, у меня суперсила

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировал свой штраф за порчу травяного покрытия на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема.

«Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была «мстителем» в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».

37-летняя американка была оштрафована на $10 тыс. за нанесение повреждения травяному покрытию на одном из тренировочных кортов перед стартом турнира.

Ранее сообщалось, что Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона.