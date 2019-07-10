СМИ: Немецкие учёные нашли в шпинате допинг и просят WADA его запретить

Учёные из Свободного университета Берлина обнародовали результаты исследований, согласно которым выяснилось что в шпинате содержится вещество, которое из-за его свойств необходимо запретить для употребления спортсменами.

Как сообщает CNN, в ходе исследований было выявлен экдистерон, который обычно получают из шпината, и который имеет схожий эффект с анаболическими стероидами.

В ходе тестирований был повреждён эффект экдистерона, повлиявший на спортивные результаты группы атлетов, в сравнении с показателями контрольной группы.

Отмечается, что отчёты об исследовании, которое частично финансировалось в Всемирным антидопинговым агентством (WADA) были направлены в организацию вместе с рекомендацией внести экдистерон в список запрещённых препаратов.

Ранее в РУСАДА рассказали, сколько запросов на TUE поступило за первую половину 2019 года.