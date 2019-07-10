СМИ: Немецкие учёные нашли в шпинате допинг и просят WADA его запретить

Короткая ссылка
Учёные из Свободного университета Берлина обнародовали результаты исследований, согласно которым выяснилось что в шпинате содержится вещество, которое из-за его свойств необходимо запретить для употребления спортсменами.
СМИ: Немецкие учёные нашли в шпинате допинг и просят WADA его запретить
  • Reuters

Как сообщает CNN, в ходе исследований было выявлен экдистерон, который обычно получают из шпината, и который имеет схожий эффект с анаболическими стероидами.

В ходе тестирований был повреждён эффект экдистерона, повлиявший на спортивные результаты группы атлетов, в сравнении с показателями контрольной группы.

Отмечается, что отчёты об исследовании, которое частично финансировалось в Всемирным антидопинговым агентством (WADA) были направлены в организацию вместе с рекомендацией внести экдистерон в список запрещённых препаратов.

Ранее в РУСАДА рассказали, сколько запросов на TUE поступило за первую половину 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить