СМИ: Немецкие учёные нашли в шпинате допинг и просят WADA его запретить
- Reuters
Как сообщает CNN, в ходе исследований было выявлен экдистерон, который обычно получают из шпината, и который имеет схожий эффект с анаболическими стероидами.
В ходе тестирований был повреждён эффект экдистерона, повлиявший на спортивные результаты группы атлетов, в сравнении с показателями контрольной группы.
Отмечается, что отчёты об исследовании, которое частично финансировалось в Всемирным антидопинговым агентством (WADA) были направлены в организацию вместе с рекомендацией внести экдистерон в список запрещённых препаратов.
Ранее в РУСАДА рассказали, сколько запросов на TUE поступило за первую половину 2019 года.