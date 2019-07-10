СМИ: Джанаев может подписать контракт с ЦСКА

Российский голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат», соглашение между 32-летним вратарём и армейцами может быть подписано 10 июля.

Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за ФК «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в польском клубе «Медзь».

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению российского вратаря «Сарпсборга».