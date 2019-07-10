Сборная России завоевала семь медалей в шестой день летней Универсиады
В минувший день россияне завоевали семь наград, среди которых две золотые, две серебряные и три бронзовые.
Теперь на счету России всего 55 медалей (11 золотых, 19 серебряных и 25 бронзовых).
Лидирует команда Японии (21-12-13), второе место у Китая (16-6-0), тройку лучших замыкают американцы (15-12-10), а на четвёртой позиции располагаются спортсмены из Южной Кореи (12-10-13).
Ранее мужская сборная России по футболу обыграла Ирландию и вышла в полуфинал Универсиады.