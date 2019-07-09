Российский пловец Тарасевич стал серебряным призёром Универсиады

Российский пловец Григорий Тарасевич занял второе место на дистанции 200 метров на спине на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

РИА Новости

Тарасевич финишировал за 1 минуту 57,91 секунды. Победителем стал американец Остин Катц (1:55,65), а замкнул тройку его соотечественник Кларк Бич (1:57,96). Ранее Мария Баклакова завоевала бронзу в плавании на 200 метров вольным стилем на Универсиаде.