Российский пловец Тарасевич стал серебряным призёром Универсиады
Российский пловец Григорий Тарасевич занял второе место на дистанции 200 метров на спине на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- РИА Новости
Тарасевич финишировал за 1 минуту 57,91 секунды.
Победителем стал американец Остин Катц (1:55,65), а замкнул тройку его соотечественник Кларк Бич (1:57,96).
Ранее Мария Баклакова завоевала бронзу в плавании на 200 метров вольным стилем на Универсиаде.
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