Путин поздравил Екатеринбург с получением права на Универсиаду-2023

Президент России Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права на проведение Всемирной летней Универсиады, которая состоится в 2023 году.

«Хочу вас поздравить с тем, что Екатеринбург получил право проведения летней Универсиады в 2023 году», — цитирует Путина ТАСС.

Он также подчеркнул, что это событие является большим не только для города и Свердловской области, но и всей страны.

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Помимо этого, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. Церемония открытия и закрытия Универсиады 2023 года пройдут на «Екатеринбург Арене».

Ранее стало известно, когда начнётся демонтаж временных трибун «Екатеринбург Арены».