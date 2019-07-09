ПСЖ не планирует подписывать де Лигта

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не намерен приобретать защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.
ПСЖ не планирует подписывать де Лигта
  • © Global Look Press

«Он не перейдёт в ПСЖ. Такая возможность существовала. Матейс — отличный футболист, но для нас это был не лучший момент, чтобы делать такое солидное вложение. Нам нужно немного успокоиться. У нас нет конверта с €200 млн, которые можно было бы потратить таким образом», — приводит Le Parisien слова спортивного директора ПСЖ Леонардо.

19-летний де Лигт является воспитанником «Аякса» и выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 13 голов и 7 голевых передач в 117 матчах за команду из Амстердама.

По информации СМИ, в трансфере голландца заинтересован ряд ведущих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара.

 

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