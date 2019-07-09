Чемпион ОИ по прыжкам в воду Захаров пропустит ЧМ
- Reuters
По словам начальника сборной России Эдуарда Феоктистова, которые передаёт ТАСС, 28-летний спортсмен не успел восстановиться после травмы.
«В начале сезона он перенёс операцию, поэтому не очень удачно выступил на чемпионате России. При подготовке к чемпионату мира травма усугубилась, было принято решение его пропустить», — пояснил специалист.
Планировалась, что Захаров выступит с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на мировом первенстве в южнокорейском Кванджу, которое пройдёт с 12 по 28 июля.
Ранее сообщалось, что пловец Климент Колесников выступит на чемпионате мира в Южной Корее.