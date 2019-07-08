Сборная России завоевала пять наград за прошедший медальный день Универсиады-2019

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Российские спортсмены потеряли четвёртое место в медальном зачёте ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, пропустив вперёд Южную Корею.

По итогам пятого медального дня Универсиады российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Медаль наивысшего качества завоевал пловец Антон Никитин на дистанции 800 м вольным стилем.

В общем зачёте сборная России занимает пятую строчку, имея девять золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые награды. Лидирует команда Японии (19-12-11), второе место у Китая (14-5-1), американцы располагаются на третьей позиции (12-10-7), а четвёртыми стали спортсмены из Южной Кореи (10-8-11).

Ранее сообщалось, что российские ватерполистки уступили Италии, но вышли в плей-офф Универсиады.

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