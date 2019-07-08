Билялетдинов призвал «Зенит» обратить внимание на российских игроков

Короткая ссылка
Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможной покупке 21-летнего нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.
Билялетдинов призвал «Зенит» обратить внимание на российских игроков
  • Ринат Билялетдинов
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Покупка молодых игроков, да ещё и за большие деньги — это огромный риск. По сути, это кот в мешке: игрок может раскрыться, а может, наоборот, приехать и сдуться. Я не видел этого парня, но могу с уверенностью заявить, что времена, когда легионеры на голову превосходили российских партнёров, остались в далёком прошлом. Средний уровень примерно одинаковый, так что не стоит тратиться на зарубежную молодёжь. Что-то можно подобрать и на нашем рынке», — заявил Билялетдинов в беседе с RT.

«Зенит» уж имеет опыт приобретения молодых футболистов из-за рубежа. В частности, в 2012 году клуб приобрёл 18-летнего черногорского нападающего Луку Джорджевича, который большую часть времени проводил в арендах.

Ранее в Испании сообщили, что «Зенит» заинтересован в футболисте «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить