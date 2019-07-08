Билялетдинов призвал «Зенит» обратить внимание на российских игроков

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможной покупке 21-летнего нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.

«Покупка молодых игроков, да ещё и за большие деньги — это огромный риск. По сути, это кот в мешке: игрок может раскрыться, а может, наоборот, приехать и сдуться. Я не видел этого парня, но могу с уверенностью заявить, что времена, когда легионеры на голову превосходили российских партнёров, остались в далёком прошлом. Средний уровень примерно одинаковый, так что не стоит тратиться на зарубежную молодёжь. Что-то можно подобрать и на нашем рынке», — заявил Билялетдинов в беседе с RT.

«Зенит» уж имеет опыт приобретения молодых футболистов из-за рубежа. В частности, в 2012 году клуб приобрёл 18-летнего черногорского нападающего Луку Джорджевича, который большую часть времени проводил в арендах.

Ранее в Испании сообщили, что «Зенит» заинтересован в футболисте «Реала».