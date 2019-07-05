В Испании сообщили, что «Зенит» заинтересован в футболисте «Реала»

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.

Как сообщает Marca, «Реал» установил цену на игрока в €10 млн.

Отмечается, что, помимо «Зенита», на 21-летнего форварда претендуют испанские «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леванте», а также немецкий «Айнтрахт» и бельгийский «Андерлехт».

Гонсалес перешёл в «Реал» в 2017 году и сразу же был отправлен в резервную команду — «Кастилью», за которую в минувшем сезоне он сыграл в 37 матчах, записав в свой актив 21 гол и девять голевых передач. На его счету также четыре матча и один гол за основу «Реала».

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил контракт с Юрием Жирковым.