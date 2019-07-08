Кремлёв заявил, что перестановки в тренерском штабе сборной России по боксу не связаны с итогами ЕИ-2019

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал кадровые перестановки в тренерском штабе мужской национальной команды.

«Это никак не связано с Европейскими играми, потому что там выступали наши вторые-третьи номера. Эта реформа касается тренерской селекции в регионах, для этого нужна позиция генерального менеджера, чтобы распределить обязанности», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Он отметил, что такое решение было принято тренерским советом для проведения реформы.

«Кравцов займётся именно этим, он будет работать с тренерским советом, распределять людей для повышения квалификации, также предусмотрена работа с национальными сборными. Взрослой команде нужно проводить большую работу, чтобы возродить былые времена, завоёвывать медали. Тут нужна работа тренерского состава, их взаимодействие друг с другом», — добавил функционер.

На Европейских играх 2019 года в Минске российские боксёры завоевали всего семь медалей — одну золотую и по три серебряные и бронзовые.

Ранее стало известно, что Виктор Фархутдинов сменил Эдуарда Кравцова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу.